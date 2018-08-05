В Албании появится первая база НАТО на Балканах

5 августа 2018 00:03 (UTC+04:00)

Албания намерена построить первую на Балканах авиабазу НАТО в городе Кучова. Об этом, как передает ТАСС, сообщил премьер-министр республики Эди Рама в своем Facebook.

"Североатлантический совет одобрил решение построить первую авиабазу на Западных Балканах в Албании", - указал премьер. По его словам, инвестиции НАТО только в первую часть проекта составят свыше €50 млн.

Рама добавил, что авиабаза будет оказывать поддержку силам альянса в том, что касается логистики, охраны воздушного пространства и тренировки экипажа и персонала.

Город Кучова, в котором сегодня проживает около 50 тыс. человек, находится в округе Берат на юге Албании. С 1950 по 1990 год город назывался Сталин.

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