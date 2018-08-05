В Мексике мальчик поступил в университет в 12 лет

5 августа 2018 02:24 (UTC+04:00)

В Национальный автономный университет Мексики поступил самый юный студент Карлос Сантамира Диас, которому всего 12 лет. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает издание Stuff.

Отмечается, что школьная программа казалась мальчику скучной, поэтому он сам начал изучать физику, используя интернет. По его словам, в школе одноклассники и учителя считали его странным, поэтому он считает, что университет — это подходящее для него место. При этом он не считает себя гением или особенным.

В возрасте девяти лет Карлос уже участвовал в университетских программах по химии, биохимии и биологии. Мальчик также рассказал, что собирается получить степень бакалавра в области биомедицинской физики и изобрести лекарство от таких болезней, как СПИД и рак.

Сотрудники университета уже заверили, что у мальчика не будет дополнительных привилегий во время обучения, его будут расценивать как обычного студента.

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