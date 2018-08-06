Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 10600%

Рост цен в Венесуэле с начала года составил 10664%. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в понедельник глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман.

Законодательный орган находится под контролем политических оппонентов правительства во главе с президентом Николасом Мадуро.

"В июле инфляция составила 125%, ежедневная - 2,7%, с начала года - 10664,7%, в годовом исчислении - 82766%, - написал Гусман на своей странице в Twitter. - Вот причина, по которой венесуэльцы протестуют на улицах. Никакими зарплатами и их повышением нельзя сдержать эту гиперинфляцию".

Официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет. Согласно прогнозам МВФ, инфляция в Венесуэле может достичь 1 млн процентов к концу года.

В этом месяце власти Боливарианской Республики собираются провести деноминацию, убрав с купюр пять нулей, и привязать новую валюту - суверенный боливар - к венесуэльской криптовалюте петро. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости барреля добываемой в стране нефти.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально- экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. По данным властей Колумбии, только в эту страну за последние полтора года из Боливарианской Республики перебрались более миллиона человек.

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