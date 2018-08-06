Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 10600%

6 августа 2018 22:16 (UTC+04:00)

Рост цен в Венесуэле с начала года составил 10664%. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в понедельник глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман.

Законодательный орган находится под контролем политических оппонентов правительства во главе с президентом Николасом Мадуро.

"В июле инфляция составила 125%, ежедневная - 2,7%, с начала года - 10664,7%, в годовом исчислении - 82766%, - написал Гусман на своей странице в Twitter. - Вот причина, по которой венесуэльцы протестуют на улицах. Никакими зарплатами и их повышением нельзя сдержать эту гиперинфляцию".

Официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет. Согласно прогнозам МВФ, инфляция в Венесуэле может достичь 1 млн процентов к концу года.

В этом месяце власти Боливарианской Республики собираются провести деноминацию, убрав с купюр пять нулей, и привязать новую валюту - суверенный боливар - к венесуэльской криптовалюте петро. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости барреля добываемой в стране нефти.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально- экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. По данным властей Колумбии, только в эту страну за последние полтора года из Боливарианской Республики перебрались более миллиона человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Власти Венесуэлы установили исполнителей и соучастников покушения на Мадуро
Другие страны 21:30
Венесуэла заявила об ответственности Колумбии за новую агрессию
Другие страны 19:49
На Кубе осудили покушение на Мадуро
Другие страны 5 августа 07:26
Венесуэльская группировка взяла на себя ответственность за покушение на Мадуро
Другие страны 5 августа 05:25
В Каракасе совершено неудачное покушение на Мадуро
Другие страны 5 августа 03:33
Обнародован уровень инфляции в Казахстане с начала года
Казахстан 2 августа 06:52
Лента новостей
Рухани счел бессмысленной идею США о переговорах с Ираном на фоне восстановления санкций
Политика 22:40
В Мексике шесть пострадавших при аварии самолета остаются в больнице
Другие страны 22:32
ООН призвала сохранить сделку по Ирану, несмотря на санкции США
Ядерная программа 21:41
Помпео может снова посетить Пхеньян
США 21:30
Власти Венесуэлы установили исполнителей и соучастников покушения на Мадуро
Другие страны 21:30
Во Франции разбился туристический самолет
Европа 21:16
В Узбекистане на продажу в онлайн-магазине выставлен Boeing 737
Бизнес 21:02
Минэкологии Азербайджана о ситуации на оползневых участках в Баку
Общество 20:58
В Азербайджане процедура назначения пенсий станет электронной
Экономика 20:46