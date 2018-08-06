В Мексике шесть пострадавших при аварии самолета остаются в больнице

Всего шесть из 103 человек, находившихся на борту самолета Aeromexico в момент аварии в аэропорту города Дуранго на прошлой неделе, остаются сейчас в больницах, сообщила в понедельник авиакомпания, передает РИА Новости.

"Aeromexico информирует, что из 11 человек, находившихся в госпиталях в прошлую пятницу, пятеро уже выписаны в конце недели, шестеро продолжают оставаться в больницах, но с положительной динамикой восстановления", – говорится в сообщении компании. Изначально 31 июля были отправлены в больницы 98 человек.

На борту самолета Embraer 190, попавшего в аварию во вторник, находились 97 взрослых пассажиров, двое детей и четыре члена экипажа. Самолет не смог набрать высоту, опустился на ВПП, выехал за ее пределы и загорелся, однако погибших в инциденте не было.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.