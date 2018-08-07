Генсек ООН одобрил прекращение огня и примирение властей с оппозицией в Южном Судане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал подписание окончательного соглашения о прекращении огня и разделе полномочий между властями и оппозицией в Южном Судане. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Генсек ООН приветствует подписание соглашения 5 августа в Хартуме, Судан о разделе полномочий между сторонами в Южном Судане и считает его важным шагом в восстановлении мира в стране", - отметил Хак. Он также добавил, что Гутерриш "высоко ценит инициативу Форума высокого уровня по восстановлению мира под руководством Межправительственного органа по вопросам развития, а также усилия Республики Судан в достижении всеобъемлющего политического урегулирования конфликта в Южном Судане".

Ранее южносуданский президент Салва Киир и лидер повстанцев, бывший вице-президент Риек Машар Тени подписали окончательное соглашение о прекращении огня, которое по мнению главы государства, увенчается успехом, в отличие от всех предыдущих.

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