Более 20 тыс. человек эвакуированы из-за землетрясения на индонезийском острове Ломбок

Более 20 тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома в связи с разрушительным землетрясением на острове Ломбок, которое произошло 5 августа. Об этом, как передает ТАСС, пишет газета Straits Times, приводя данные официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

По его словам, "не менее 20 тыс. местных жителей из-за разрушений домов, а также опасности повторных толчков были помещены в безопасные районы острова". Кроме того, с территории соседних небольших островов на Ломбок были доставлены около 2,7 тыс. иностранных туристов. Представитель ведомства рассказал, что число жертв достигло 98 человек, в том числе двое на соседнем острове Бали.

"Все погибшие - местные жители", - уточнил Сутопо Нугрохо. Ранения получили свыше 230 человек. Чиновник также признал, что количество погибших может вырасти, поскольку "отмечается множество разрушений, а спасателям не хватает тяжелой техники для разбора завалов".

По его словам, на острове зафиксированы перебои в подаче электричества, а также мобильной связи. Между тем местный аэропорт работает в штатном режиме. Часть туристов эвакуируется морем на соседний остров Бали.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в воскресенье на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6. При этом местные власти заявляют о магнитуде 7. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам (319 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 10 км. Была объявлена угроза возникновения цунами, которая в понедельник была снята.

В конце декабря 2004 года в Индийском океане недоделку от индонезийского острова Суматра произошло одно из самых мощных землетрясений в истории, которое вызвало самое смертоносное цунами современности. Тогда погибли от 220 до 300 тыс. человек в различных странах, в том числе Индонезии, Индии, Таиланде, Шри-Ланке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.