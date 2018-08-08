Экс-президент Сальвадора признал себя виновным в хищении $300 млн - СМИ

8 августа 2018 05:37 (UTC+04:00)

Бывший президент Сальвадора Антонио Сака и два экс-министра его правительства - Хулио Ранк и Сесар Фунес - признали себя виновными в отмывании денег и хищении порядка $301 млн долларов. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил во вторник интернет-портал elsalvador.com.

Экс-президент и другие обвиняемые пошли на такой шаг, чтобы сократить срок возможного лишения свободы. В частности, Сака надеется, что это позволит ему провести в тюрьме не 30 лет, а только 10 в случае обвинительного приговора. Прокуратура также потребовала, чтобы Сака вернул государству $25 млн.

Сака возглавлял центральноамериканскую республику с 2004 года по 2009 год. Он был задержан в октябре 2016 года.

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