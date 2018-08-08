Японские бизнесмены во главе с президентом Kawasaki приедут в Беларусь

8 августа 2018 16:12 (UTC+04:00)

Японские бизнесмены во главе с президентом корпорации Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураямой приедут в октябре в Беларусь. Об этом сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В октябре впервые к нам приедет президент крупнейшей японской корпорации Kawasaki Heavy Industries. Это многомиллиардная компания с многомиллиардным оборотом. Одновременно он является и президентом структуры Министерства экономики, торговли и промышленности Японии - РОТОБО, которая работает в направлении постсоветских стран", - рассказал Сергей Рахманов.

В РОТОБО входит около 150 фирм, поэтому японская делегация будет представлена несколькими десятками бизнесменов. "Во время этого визита мы будет прорабатывать достаточно серьезные проекты, которые готовим сейчас для обсуждения", - отметил председатель Постоянной комиссии.

Япония - один из глобальных технологических лидеров в мире, поэтому Беларусь заинтересована привлекать инвестиции и технологии из этой страны. "В первую очередь мы делаем ставку на высокие технологии. Это касается таких направлений, как микроэлектроника, робототехника, биотехнологии, аддитивные технологии", - привел примеры Сергей Рахманов. По его словам, рассматривается участие японских компаний и в уже реализуемых в Беларуси проектах, в том числе в сферах металлургии, фармацевтики, производства бумаги.

"Наша задача сейчас сформировать площадку, где мы могли бы на экспертном уровне вырабатывать соответствующие рекомендации, доносить до наших японских партнеров конкретные предложения, что мы и делаем, - добавил сенатор. - Мы договорились уже, что сформируем постоянную группу, которая будет заниматься такой аналитикой на постоянной основе, а не просто во время визитов. Думаю, в конце года это даст определенные результаты, тем более - в следующем году".

Сергей Рахманов обратил внимание, что Беларусь интересна не только представителям японского бизнеса, но и финансовым структурам, инвестиционным банкам. Так, Японский банк международного сотрудничества (JBIC) четко выразил заинтересовать в развитии отношений. "Сочетание бизнеса и финансовых структур - это как раз то, что нам нужно на данном этапе. Очень важно, чтобы с нашей стороны была проявлена соответствующая активность и по линии профильных министерств и ведомств, и по линии конкретных предприятий", - резюмировал сенатор.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан и Японский банк международного сотрудничества обсуждают перспективы сотрудничества
Бизнес 11:39
Беларусь и Палестина углубят взаимодействие на международной арене
Беларусь 09:44
Абэ и Гутерреш обменялись мнениями по проблеме денуклеаризации КНДР
Другие страны 09:31
Казахстан начал экспорт сафлорового масла в Японию
Бизнес 7 августа 18:48
Золотовалютные резервы Беларуси увеличились
Беларусь 7 августа 10:55
Лукашенко подтверждает заинтересованность Беларуси в расширении связей с Кот-д’Ивуаром
Беларусь 7 августа 09:48
Лента новостей
Число жертв пожара в Греции выросло до 92 человек
Европа 16:33
В Мумбаи горит нефтеперерабатывающий завод, есть раненые
Другие страны 16:31
Агентство продбезопасности Азербайджана об эпизоотической ситуации в Грузии
Общество 16:30
В Азербайджане создается национальная обсерватория по рынку труда (ФОТО)
Экономика 16:09
В 2019 г. темпы роста экономики Азербайджана могут быть выше 3% - украинский экономист
Точка зрения 15:46
Госслужба автотранспорта Азербайджана опровергла информацию о незаконной продаже билетов
Общество 15:36
Глава МИД ФРГ опасается, что санкции США могут привести к хаосу в Иране
Европа 15:36
Банк ВТБ (Азербайджан) закупает техподдержку «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC»
Тендеры 15:32
Азербайджан не исключает пересмотра таможенных пошлин с целью поддержки бизнеса
Бизнес 15:25