Суд в Мексике официально подтвердил победу Обрадора на выборах

8 августа 2018 21:39 (UTC+04:00)

Избирательный суд Мексики в среду официально подтвердил факт победы Андреса Мануэля Лопеса Обрадора на выборах президента страны, состоявшихся 1 июля, передаёт РИА Новости.

По итогам заседания суда, транслировавшегося в прямом эфире, итоги выборов президента признаны действительными, а Обрадор признан победителем. В ближайшее время ему будет вручено подтверждение получения им большинства голосов и постановление о победе.

Кандидат от левых сил Лопес Обрадор должен вступить в должность 1 декабря. Обрадор набрал 53,2% бюллетеней, или более 30,1 миллиона голосов из 89,3 миллиона зарегистрированных избирателей. Он почти на 17,5 миллиона опередил по голосам ближайшего конкурента Рикардо Анайю. Явка составила 63,4% (56,5 миллиона человек).


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