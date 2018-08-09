В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки

Траурная церемония, посвященная памяти жертв американской атомной бомбардировки Нагасаки, прошла в четверг в Парке Мира в центральной части города, передаёт ТАСС. По традиции минута молчания была объявлена в 11:02 по местному времени (05:02 мск) - именно в этот момент 9 августа 1945 года над Нагасаки произошел взрыв бомбы "Толстяк", сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США В-29 (Б-29).

"Конституция Японии провозгласила пацифизм как одну из своих основ. Это продемонстрировало серьезное стремление к тому, чтобы война и атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки больше не повторились", - отметил мэр Нагасаки Томихиса Тауэ. Он также подчеркнул большую роль, которую сыграла Международная кампания по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) в осуществлении концепции безъядерного мира.

"Тем не менее спустя 73 года после окончания Второй мировой войны в мире насчитывается около 14,5 тыс. ядерных боеголовок. Кроме того, усилилась тенденция к тому, чтобы [страны] повышали свою военную мощь за счет ядерного оружия. Мы очень обеспокоены такой ситуацией", - добавил он.

Тауэ также призвал правительство Японии в скорейшие сроки подписать и ратифицировать Конвенцию ООН о запрещении ядерного оружия, которую активно поддерживает ICAN. Она была принята 7 июля прошлого года по итогам переговоров, в которых не участвовали ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в свою очередь отметил, что Хиросима и Нагасаки приложили большие усилия для того, чтобы память о бомбардировках сохранилась до сих пор. "Чтобы действительно добиться мира без ядерного оружия, необходима тесная координация между ядерными и неядерными державами", - добавил глава правительства.

На мероприятии присутствовали представители 79 государств, включая дипломатов из России, Великобритании, Франции и США. В этом году церемонию впервые посетил действующий генеральный секретарь ООН - Антониу Гутерриш. В среду он провел встречу с местными "хибакуся" - людьми, пережившими атомную бомбардировку, и отметил, что они играют важную роль в достижении мира без ядерного оружия.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Первоначальной целью бомбардировщика В-29 под командованием майора Чарльза Суини был город Кокура, расположенный на севере острова Кюсю. По стечению обстоятельств утром 9 августа над Кокурой наблюдалась сильная облачность, в связи с чем Суини принял решение повернуть самолет на юго-запад и направиться к Нагасаки.

СШа сбросили бомбу "Толстяк". Она оказалась почти вдвое мощнее атомной бомбы "Малыш", использованной в Хиросиме 6 августа, но неточное прицеливание и особенности местного рельефа несколько снизили урон от взрыва. Тем не менее последствия бомбардировки оказались катастрофическими: в момент взрыва погибло 70 тыс. жителей, город был практически стерт с лица Земли.

По данным администрации Нагасаки, за минувший год в книги памяти было внесено еще 3,5 тысячи имен умерших "хибакуся", а общее число жертв бомбардировки достигло 179 тыс. человек. В Хиросиме от ядерной бомбы, сброшенной США, к настоящему времени скончались 314 тысяч человек. Сейчас в Японии проживают 154 тыс. "хибакуся", а их средний возраст составляет 82 года.

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