Генсек ООН и глава МИД Японии выступили за продолжение санкций против КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш и министр иностранных дел Японии Таро Коно согласились с необходимостью продолжать выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающих санкции в отношении КНДР, сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на японский МИД.

Гуттереш и Коно встретились в Накасаки, где состоялась церемония памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года.

"Стороны обменялись мнениями по Северной Корее и согласились с важностью для стран-членов ООН продолжать полностью выполнять соответствующие резолюции Совета Безопасности", — говорится в сообщении МИД.

Накануне в интервью телеканалу NHK Гуттереш заявил, что готов посетить КНДР, если это будет необходимо для денуклеаризации Корейского полуострова.

Совет Безопасности ООН неоднократно принимал резолюции, призванные заставить КНДР отказаться от ядерных и ракетных программ. Только в начале этого года руководство Северной Кореи заявило, что достигло достаточного уровня развития ядерно-ракетного потенциала для защиты от угрозы США, и больше не нуждается в новых атомных испытаниях и пусках баллистических ракет. Это привело к переговорам на высшем уровне КНДР с Южной Кореей и США.

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