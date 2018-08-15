В Индии число жертв наводнений превысило 60 человек

15 августа 2018 22:40 (UTC+04:00)

Жертвами наводнений в индийском штате Керала стали 67 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, многие районы остались без энергии и питьевой воды.

С середины прошлой недели штат Керала оказался во власти мощных муссонных ливней, которые спровоцировали наводнения, сели, оползни и даже затопление целых районов. Главный министр Кералы Пинарайя Виджаян заявил, что в текущем году регион столкнулся с самым разрушительным муссоном за последние почти 100 лет.

Сезон дождей, как правило, начинается в Индии с начала — середины июня и продолжается до конца сентября.

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