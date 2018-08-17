В Пакистане избрали нового премьер-министра

17 августа 2018 17:04 (UTC+04:00)

Депутаты Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Пакистана по итогам прошедшего в пятницу голосования избрали лидера центристской партии "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) Имрана Хана новым премьер-министром страны, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Согласно этим данным, кандидатуру 65-летнего Хана поддержали 176 депутатов. Его основной соперник - глава бывшей правящей партии "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н) Шебхаз Шариф - набрал 96 голосов.

По результатам прошедших 25 июля всеобщих выборов партия Имрана Хана получила 115 из 272 общих мест в Национальной Ассамблее, не набрав простого большинства, необходимого для формирования правительства. Вскоре после этого "Техрик-е-Инсаф" вступила в переговоры с другими политическими объединениями и добилась формирования правящей коалиции, гарантировав себе поддержку 180 депутатов из 342.

Две другие крупные партии: "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н) и "Пакистанская народная партия" (PPP), получившие 64 и 43 места соответственно, теперь представляют оппозицию. Ранее они договорились выработать "скоординированную совместную стратегию действий" после того, как PTI сформирует новый кабмин.

Ожидается, что новый глава правительства Пакистана принесет присягу и приступит к своим обязанностям уже в субботу, 18 августа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская трейдинговая компания намерена значительно увеличить поставки СПГ в Пакистан (Эксклюзив)
Энергетика 11 августа 18:36
Азербайджанская трейдинговая компания намерена значительно увеличить поставки СПГ в Пакистан (Эксклюзив)
Энергетика 7 августа 18:34
Туркменистан о ходе строительства газопровода ТАПИ
Энергетика 6 августа 14:46
В Пакистане число жертв столкновения автобуса с цистерной выросло до 20
Другие страны 5 августа 12:34
Не менее 14 человек погибли в Пакистане в ДТП с автобусом
Другие страны 4 августа 20:56
SOCAR в ближайшие месяцы начнет поставки СПГ в Пакистан
Энергетика 4 августа 18:00
Лента новостей
Туристический поток в Азербайджан продолжает увеличиваться - Ассоциация
Туризм 17:26
Подросток из Австралии взломал серверы Apple
В мире 17:19
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 20 августа
Бизнес 17:12
В Гяндже у радикально настроенных лиц найдены оружие и боеприпасы
Происшествия 16:53
Казахстанская ипотечная компания завершила реализацию программы льготной ипотеки
Бизнес 16:47
В одном из регионов Азербайджана создаются центры DOST (ФОТО)
Экономика 16:47
Узбекско-германский производитель грузовиков повысит уровень локализации продукции
Бизнес 16:42
В Тбилиси открылся российский визовый центр
Грузия 16:35
В Баку открылась вторая заправка сжиженным газом (ФОТО)
Энергетика 16:19