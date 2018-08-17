У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

17 августа 2018 20:21 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в межостровном море Флорес у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 15.35 по времени UTC (18.35 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 135 километрах к северу от индонезийского острова Комодо и 255 километрах к югу от города Макасар. Очаг землетрясения залегал на глубине 546 километров.

Очевидцы сообщили, что землетрясение ощущалось на острове Бали.

В свою очередь, геологическая служба США (USGS) сообщает о магнитуде 6,5.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В районе японского острова Иводзима произошло землетрясение
Другие страны 16 августа 23:55
В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Европа 16 августа 22:47
В Италии пройдет первая церемония похорон жертв обрушения моста в Генуе
Европа 16 августа 05:29
В США произошло землетрясение магнитудой 6,6
США 16 августа 03:29
В Италии произошло землетрясение
Европа 15 августа 03:19
ЕС выделит еще 500 тысяч евро пострадавшим от землетрясения в Индонезии
В мире 14 августа 17:42
Лента новостей
Азербайджан откроет в Дубае Торговый дом с концепцией продвижения бренда Made in Azerbaijan и туризма
Бизнес 20:21
Это был творец: в Баку почли память Муслима Магомаева (ФОТО)
Культура 19:59
Армения обязана уважать дипломатический иммунитет генсека ОДКБ - российский телеведущий
Точка зрения 19:50
Азербайджан намерен расширить географию экспорта своей продукции на рынки стран Персидского залива - торгпред
Бизнес 19:49
Меркель впервые приедет в Грузию с официальным визитом
Грузия 19:47
Трамп заявил, что уже сделал Америку великой
США 19:40
В Баку на ряде дорог устраняются факторы, мешающие транспорному потоку (ФОТО)
Общество 19:23
На заседании кыргызско-казахстанского Межправсовета обсуждены перспективы сотрудничества в торговой сфере
Казахстан 19:21
США сократят финансирование программ помощи Сирии
США 19:16