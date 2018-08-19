В Мексике четыре человека погибли при нападении на бары в Монтеррее

19 августа 2018 02:33 (UTC+04:00)

Четыре человека были убиты и пятеро ранены в результате нападений на бары в городе Монтеррей на севере Мексики, сообщает местная полиция, передает РИА Новости.

Атаки произошли в ночь на субботу, когда в заведениях было много посетителей. Всего были атакованы пять развлекательных заведений, в которые врывались люди с оружием и открывали огонь по публике, сообщает портал Excelsior.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. Всего в Мексике с начала года были убиты почти 16 тысяч человек, что на 18 процентов выше аналогичных показателей первой половины 2017 года.

Число убийств в стране в 2017 году превысило 31 тысячу, сообщал ранее национальный институт статистики и географии.

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