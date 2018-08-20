В Рио-де-Жанейро в ходе рейдов силовиков погибли не менее 14 человек

Не менее 14 человек погибли утром в понедельник в Рио-де-Жанейро в результате операций бразильских сил правопорядка, передает РИА Новости со ссылкой на газету Globo.

Сообщается, что в рейдах в нескольких районах Северной зоны мегаполиса участвует более 4 тысяч силовиков. Особо напряженная ситуация сложилась в квартале Пенья, где погибли восемь человек и слышна интенсивная стрельба.

В портовом муниципалитете Нитерой, входящем в агломерацию Рио-де-Жанейро, после погони и перестрелки правоохранителями были убиты шесть предполагаемых бандитов.

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