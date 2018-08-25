Три человека погибли в результате взрыва в Афганистане

По меньшей мере три человека погибли, восемь получили ранения в субботу в результате взрыва, прогремевшего около здания избирательной комиссии в городе Джалалабад на востоке Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его данным, во время взрыва около здания избиркома проходил митинг сторонников кандидата в депутаты парламента, который был исключен из избирательных списков в связи с обвинениями в связях с незаконными вооруженными формированиями.

Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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