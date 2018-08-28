Япония по-прежнему видит ядерную и ракетную угрозы от КНДР

28 августа 2018 06:31 (UTC+04:00)

Япония по-прежнему считает ядерные и ракетные вооружения КНДР угрозой для своей безопасности, говорится в опубликованной во вторник в Токио "Белой книге" по обороне за 2018 год, передает РИА Новости.

Как отмечается в документе, несмотря на обещания северокорейского лидера Ким Чен Ына осуществить полную денуклеаризацию, с учетом наличия и размещения в Северной Корее нескольких сотен ракет класса "Нодон", способных достичь почти любой точки Японии, а также наращивания оперативных возможностей ядерных вооружений и ракет, в основной позиции Японии по поводу угрозы изменений нет.

По оценкам японского военного ведомства, Пхеньяну удалось добиться миниатюризации ядерных боеголовок для того, чтобы оснастить ими свои баллистические ракеты.

Как отмечается в "Белой книге", цель КНДР состоит в том, чтобы повысить техническую надежность баллистических ракет дальнего радиуса действия, повысить точность и оперативные возможности массированных ударов, поднять способность внезапных атак и разнообразить виды ракетных пусков.

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