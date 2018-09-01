Один из адвокатов экс-главы государства отметил, что суд должен был дождаться, когда противники да Силвы ознакомятся с аргументами защиты

1 сентября 2018 03:01 (UTC+04:00)

Защита осужденного за коррупцию экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы считает процессуальным нарушением решение суда ускорить рассмотрение вопроса о его регистрации на пост главы государства. Об этом в пятницу заявил Луис Фернанду Перейра, один из адвокатов бывшего главы государства, передает ТАСС.

"Плохо, когда происходит нечто, что может быть расценено как нарушение", - цитирует слова юриста информационный интернет-портал UOL. По мнению Перейры, суд должен был дождаться того момента, когда противники Лулы да Силвы, оспаривающие его право баллотироваться на пост президента, ознакомятся с аргументами защиты. Этот 181-страничный документ адвокаты политика обнародовали только в минувший четверг в 23:00 по местному времени (06:00 утра пятницы).

Ранее стало известно, что Высший избирательный суд (ВИС) Бразилии включил в повестку внеочередного заседания, вопрос о регистрации кандидатуры Лулы да Силвы. Ранее предполагалось, что решение об участии политика в избирательной гонке будет вынесено только в начале сентября. В соответствии с законодательством Бразилии, человек, осужденный судом второй инстанции по итогам уголовного процесса, не может претендовать на выборные должности. Поэтому большинство наблюдателей сходится во мнении, что в итоге ВИС откажет Луле да Силве в регистрации его кандидатуры на пост президента.

Президент Бразилии в 2003-2010 годы, Лула да Силва с 7 апреля отбывает тюремное наказание по делу о коррупции. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января апелляционный суд подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. При этом, по данным социологических опросов, Лула да Силва является фаворитом предстоящих в октябре президентских выборов вопреки вердикту и заключению под стражу.

Всеобщие [президентские, парламентские и губернаторские] выборы состоятся в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он пройдет 28 октября. Предвыборная кампания началась 15 августа.

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