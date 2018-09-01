Украина за полгода экспортировала в ЕС товаров и услуг на $11,2 млрд

Президент Украины Петр Порошенко назвал страны Европейского союза "наибольшим торговым партнером" страны, отметив, что экспорт товаров и услуг за шесть месяцев 2018 года составил $11,2 млрд, сообщает ТАСС.

"Сегодня страны Европейского Союза стали крупнейшим торговым партнером Украины - доля ЕС во внешней торговле Украины достигла 42%. За первое полугодие этого года мы экспортировали в ЕС товаров и услуг на $11,2 млрд", - написал украинский лидер в Facebook, добавив, что это "почти на $2 млрд больше аналогичного периода прошлого года".

Порошенко связал это с тем, что "ровно год назад в полном объеме вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС". По его мнению, конечной целью углубления сотрудничества с ЕС является "полноправное членство Украины в Европейском союзе".

Ранее в минэкономразвития страны сообщали, что больше всего экспортной выручки в первом полугодии принесла торговля металлами и изделиями из них, а также продажа продукции машиностроения и агросектора.

В 2017 году экспорт украинских товаров в ЕС составил $17,5 млрд.

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