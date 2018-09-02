В Нигерии 30 военнослужащих погибли при нападении боевиков "Боко Харам"

30 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на военную базу в штате Борно на севере Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в вооруженных силах страны.

Согласно информации, в ходе перестрелки несколько военных получили тяжелые ранения. Тела погибших доставлены в Майдугури, административный центр Борно.

Представитель армии Нигерии подтвердил, что нигерийские силы безопасности уничтожили нескольких боевиков и изъяли большое количество оружия.

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