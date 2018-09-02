В Нигерии 30 военнослужащих погибли при нападении боевиков "Боко Харам"

2 сентября 2018 12:01 (UTC+04:00)

30 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на военную базу в штате Борно на севере Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в вооруженных силах страны.

Согласно информации, в ходе перестрелки несколько военных получили тяжелые ранения. Тела погибших доставлены в Майдугури, административный центр Борно.

Представитель армии Нигерии подтвердил, что нигерийские силы безопасности уничтожили нескольких боевиков и изъяли большое количество оружия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Великобритания и Нигерия договорились расширить сотрудничество в сфере безопасности
Европа 30 августа 15:15
В Нигерии 13 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 10 августа 13:51
В Нигерии от холеры погибли более десяти человек
Другие страны 6 августа 16:50
В Нигерии более 20 человек погибли при крушении лодки
Другие страны 3 августа 17:51
В Нигерии более 40 человек погибли в результате наводнения
Другие страны 17 июля 04:14
В Нигерии пропали без вести около 70 военнослужащих
Другие страны 16 июля 06:10
Лента новостей
В Калифорнии при столкновении лодок на реке пропал человек
США 12:43
A-Group Insurance: ОМС поможет развитию в Азербайджане добровольного медстрахования
Бизнес 12:41
Азербайджан готовит стратегию развития оздоровительного туризма
Туризм 12:40
В Иркутской области пропал вертолет Ми-8
Россия 12:30
В Бангкоке пьяный водитель врезался в полицейский пост, пострадали шесть человек
Другие страны 12:16
Четыре человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Турции
Турция 11:24
В Афганистане три человека погибли при крушении военного вертолета (Обновлено)
Другие страны 11:15
Добыча газа в России за восемь месяцев выросла на 5,6%
Россия 10:56
Премьер-министр Японии заявил о нормализации отношений с Китаем
Другие страны 10:35