Компании Google исполнилось 20 лет

Компания Google во вторник отмечает 20 лет с момента своей официальной регистрации в качестве частного предприятия. За это время Google прошла путь от небольшой фирмы до транснациональной корпорации, занятой в целом ряде технологических отраслей. При этом по поводу даты, которую можно считать официальным днем рождения Google, до сих пор ходят споры, пишет ТАСС.

День рождения Google

История поисковой системы Google берет отсчет еще с начала 1996 года, когда Ларри Пейдж и Сергей Брин, обучавшиеся в Станфордском университете (штат Калифорния), запустили научно-исследовательский проект.

Они пытались создать систему, которая бы выдавала результаты интернет-поиска, основываясь в первую очередь на релевантности и "авторитетности" конкретной веб-страницы, а не на оценке того, сколько раз на ней встречается искомое слово. Пейдж и Брин назвали созданную ими систему BackRub, однако впоследствии переименовали в Google. Это название произошло от слова "гугол", означающего цифру 1 с сотней нолей после нее.

Доменное имя Google зарегистрировали 15 сентября 1997 года. Сама компания была зарегистрирована как частное предприятие 4 сентября 1998 года. Многие специалисты склонны считать именно эту дату днем основания компании, хотя в самой Google считают иначе.

На официальном сайте корпорации отмечается, что день рождения Google празднуется 27 сентября, однако почему была выбрана именно эта дата, не поясняется. Более того, как отмечает газета The New York Times, компания начала отмечать свой праздник именно в этот день лишь с 2006 года.

В 2013 году Google к очередной годовщине опубликовала в своем блоге сообщение, в котором призналась, что даже ее сотрудники не до конца уверены, какую дату стоит считать официальным днем рождения компании.

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