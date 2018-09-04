Экс-президент Аргентины в следующем году предстанет перед судом по делу о коррупции

Слушания по делу о коррупции, обвиняемой по которому проходит сенатор и экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, начнутся в феврале следующего года. Об этом сообщил в понедельник Центр судебной информации, сообщает ТАСС.

"Федеральный уголовный суд N°2 столицы ... назначил на 12:00 (18:00 мск - прим. ТАСС) 26 февраля 2019 года заседание, которое даст начало слушаниям по делу против Кристины Фернандес де Киршнер, [экс-министра федерального планирования] Хулио де Видо, [предпринимателей] Хосе Лопеса, Ласаро Баеса и других обвиняемых, в рамках которого расследуются нарушения при присуждении контрактов на строительство дорожной инфраструктуры группе компании Grupo Austral в провинции Санта-Крус", - говорится в сообщении.

Это первое дело в отношении экс-президента, по которому была назначена дата начала судебных слушаний.

В конце декабря 2016 году судья Хулиан Эрколини предъявил Фернандес де Киршнер, Хулио Мигелю де Видо и еще нескольким бывшим чиновникам, а также Баесу и Лопесу обвинения в преступном сговоре. По мнению Эрколини, экс-президент и члены ее правительства создали схему, которая позволяла им присваивать бюджетные деньги, выделенные на реализацию инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Большинство контрактов в рамках этой схемы якобы получали компании, принадлежащие Баесу.

В настоящее время Фернандес де Киршнер является фигурантом нескольких судебных дел. Ей предъявлены обвинения в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины и препятствовании расследованию теракта. Кроме того, бывшая глава государства подозревается в незаконном обогащении и коррупции. Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.

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