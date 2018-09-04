В Пакистане завершились президентские выборы

Голосование на выборах 13-го по счету президента страны завершилось в Пакистане, центральная избирательная комиссия республики начала подсчет голосов, сообщает РИА Новости.

Голосование проходило в федеральном парламенте и в четырех провинциальных ассамблеях с 10.00 до 16.00 по местному времени. Ожидается, что результаты выборов будут объявлены уже во вторник вечером.

За пост главы государства в нынешнем году ведут борьбу три кандидата: представитель победившей на всеобщих выборах партии "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) Ариф Алви, представитель "Пакистанской народной партии" (PPP) Аитзаз Ахсан, а также представитель от нескольких оппозиционных объединений Маулана Фазл-ур-Рехман. Голосование проводит специальная коллегия выборщиков, которая состоит из 1174 депутатов и сенаторов нижней и верхней палат федерального парламента (Национальная ассамблея и Сенат), а также законодательных собраний четырех провинций страны.

Действующий глава государства Мамнун Хусейн, представляющий "Пакистанскую мусульманскую лигу" (фракция Наваза, ПМЛ-Н), отказался баллотироваться на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает 9 сентября текущего года.

С учетом того, сколь уверенную победу на прошедших в середине августа парламентских выборах одержала "Техрик-е-Инсаф" во главе с новым премьером страны Имраном Ханом, а также в свете отсутствия единого кандидата от оппозиции, местные аналитики и СМИ почти единодушно предрекают победу кандидата от правящей партии. Согласно прогнозу, который опубликовал на своем сайте телеканал Geo TV, в пользу Арифа Алви проголосуют 568 выборщиков, тогда как за Фазл-ур-Рехмана — лишь 343. Наименьшие шансы, утверждает телеканал, имеет представитель "Пакистанской народной партии" — за него свои голоса предварительно готовы отдать чуть более 180 выборщиков.

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