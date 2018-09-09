У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье в Тихом океане у берегов Королевства Тонга. Как передаёт ТАСС oб этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 371 км к югу от Нукуалофы, столицы королевства (около 22 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

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