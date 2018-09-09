Президенту Молдовы не понадобилась медицинская помощь после ДТП - советник

9 сентября 2018 16:56 (UTC+04:00)

Кортеж президента Молдовы Игоря Додона в воскресенье попал в аварию, глава государства чувствует себя хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась, сообщил советник президента Максим Лебединский, пишет РИА Новости.

"На трассе Кишинев-Калараш произошло ДТП с участием кортежа президента (детали об обстоятельствах ДТП будут сообщены позднее). Президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, ему не понадобилась медицинская помощь", - написал на своей странице в Facebook Лебединский.

По словам советника президента, в автомобили кортежа врезалось транспортное средство, которое нарушило правила дорожного движения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что две машины из кортежа президента попали в аварию, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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