На севере Афганистана 14 полицейских погибли при атаке талибов на КПП

10 сентября 2018 14:10 (UTC+04:00)

По меньшей мере 14 сотрудников афганской полиции погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на КПП на севере Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.

По данным телеканала, инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник в провинции Саманган. Как сообщил представитель губернатора провинции Седдик Азизи, еще шесть полицейских получили ранения. Он добавил, что в ходе столкновения трое нападавших были ликвидированы, еще четверо боевиков получили ранения.

По данным телеканала, талибы захватили оружие, принадлежавшее полиции.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник талибы также совершили нападение на КПП в провинции Кундуз на северо-востоке страны. В результате погибли 15 сотрудников сил безопасности Афганистана и еще 18 получили ранения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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