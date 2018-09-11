В Индии автобус с паломниками упал в ущелье

11 сентября 2018 13:28 (UTC+04:00)

По меньшей мере 32 человека погибли в результате падения в ущелье автобуса с паломниками в штате Телингана на юге Индии, пишет газета Times of India со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

По данным издания, инцидент произошел во вторник утром в округе Джагтьял. Отмечается, что автобус, в котором находились 62 человека, направлялся через горный перевал к знаменитому святилищу Кондагатту. Предполагается, что водитель не справился с управлением на сложном участке дороги, после чего автобус перевернулся четыре раза и рухнул в пропасть.

В настоящее время на месте аварии ведутся спасательные работы, судьба порядка 30 человек пока остается неизвестна.

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