В Мексике около тысячи семей эвакуировали из-за утечки газа

13 сентября 2018 01:48 (UTC+04:00)

Около 1,2 тысячи семей были эвакуированы в среду из семи районов мексиканского города Пуэбла, также были вывезены в безопасные места 180 пациентов одной из больниц из-за крупной утечки газа, передаёт РИА Новости.

Нефтяная компания Pemex сообщила, что утечка произошла на ее газопроводе после несанкционированной врезки в трубу. Сейчас трубопровод перекрыт, утечка ликвидирована, но служба гражданской обороны Пуэблы по-прежнему не рекомендует жителям несколько часов возвращаться в дома.

Власти приняли решение приостановить в среду занятия сразу в 77 школах на севере города, отмечает портал Universal.

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