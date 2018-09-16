В Пакистане двадцать человек получили ранения при сходе поезда с рельсов

16 сентября 2018 12:24 (UTC+04:00)

Пассажирский поезд, следовавший из пакистанского города Карачи в Пешавар, сошел с рельсов, 20 человек получили ранения, как передаёт РИА Новости сообщает телеканал Geo News со ссылкой на официального представителя компании Pakistan Railways.

Инцидент произошел в воскресенье между городами Атток и Мианвали. Как сообщил представитель железнодорожной компании, с рельсов сошли восемь вагонов поезда. По его словам, на месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.

Движение поездов в районе происшествия приостановлено. Что стало причиной аварии, не сообщается.

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