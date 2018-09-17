В Вене открывается 62-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ

В понедельник в Венском международном центре начинается 62-я сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). На протяжении рабочей недели до 21 сентября представители около 170 стран обсудят развитие атомной энергетики, проблемы ядерной безопасности, а также режим гарантий в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пишет ТАСС.

Генеральная конференция в очередной раз станет основной площадкой международного сообщества для рассмотрения стратегических вопросов и проведения научных дебатов в сфере ядерной энергетики: МАГАТЭ подведет итоги работы за 2017 год, обновит бюджет и обозначит приоритеты на будущее. Научный форум на полях сессии пройдет в этом году под названием "Ядерные технологии в борьбе с изменением климата: смягчение последствий, мониторинг и адаптация" 18 и 19 сентября. Целью мероприятия обозначено стимулирование обсуждения научно-технических вопросов в рамках деятельности МАГАТЭ, а именно - роль ядерной энергетики в ограничении выбросов углекислого газа и оценка достигнутых изменений.

Уастники сессии также рассмотрят повышение эффективности режима гарантий МАГАТЭ в соответствии с ДНЯО и соблюдение гарантий МАГАТЭ на Ближнем Востоке. Делегаты также обменяются мнениями о мерах по укреплению международного технического сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности, физической защиты ядерного материала и безопасного обращения с радиоактивными отходами. Особое внимание будет уделено развитию ситуации вокруг ядерных программ КНДР и Ирана.

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