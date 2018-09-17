В Вене открывается 62-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ

17 сентября 2018 03:22 (UTC+04:00)

В понедельник в Венском международном центре начинается 62-я сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). На протяжении рабочей недели до 21 сентября представители около 170 стран обсудят развитие атомной энергетики, проблемы ядерной безопасности, а также режим гарантий в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пишет ТАСС.

Генеральная конференция в очередной раз станет основной площадкой международного сообщества для рассмотрения стратегических вопросов и проведения научных дебатов в сфере ядерной энергетики: МАГАТЭ подведет итоги работы за 2017 год, обновит бюджет и обозначит приоритеты на будущее. Научный форум на полях сессии пройдет в этом году под названием "Ядерные технологии в борьбе с изменением климата: смягчение последствий, мониторинг и адаптация" 18 и 19 сентября. Целью мероприятия обозначено стимулирование обсуждения научно-технических вопросов в рамках деятельности МАГАТЭ, а именно - роль ядерной энергетики в ограничении выбросов углекислого газа и оценка достигнутых изменений.

Уастники сессии также рассмотрят повышение эффективности режима гарантий МАГАТЭ в соответствии с ДНЯО и соблюдение гарантий МАГАТЭ на Ближнем Востоке. Делегаты также обменяются мнениями о мерах по укреплению международного технического сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности, физической защиты ядерного материала и безопасного обращения с радиоактивными отходами. Особое внимание будет уделено развитию ситуации вокруг ядерных программ КНДР и Ирана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МАГАТЭ: Иран выполняет свои обязательства в рамках СВПД по атому
Политика 10 сентября 13:49
МИД РФ: МАГАТЭ подтвердило соблюдение Ираном обязательств по ядерной сделке
Политика 7 сентября 12:50
Федерика Могерини: Все страны ЕС поддержали продолжение операции "София"
Европа 30 августа 12:03
Институт проблем радиации рассказал об условиях строительства в Азербайджане исследовательского реактора
ИКТ 24 августа 14:05
В МАГАТЭ не видят признаков денуклеаризации КНДР
В мире 21 августа 15:26
Страны НАТО призвали Иран продолжить сотрудничество с МАГАТЭ
Ядерная программа 11 июля 23:15
Лента новостей
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Фиджи
Другие страны 04:26
Deutsche Bank планирует вывести €450 млрд активов из Лондона в связи с Brexit - СМИ
Европа 02:26
В Канаде грузовой состав сошел с рельсов
Другие страны 01:10
Число жертв шторма "Флоренс" в США достигло 15 человек
США 00:22
Репортаж с последнего дня Гран-при Сингапура «Формулы-1» (ФОТО/ВИДЕО)
Другие страны 16 сентября 23:29
В Египте нашли еще одного древнего сфинкса
Арабские страны 16 сентября 22:28
Премьер-министр Грузии отправился с рабочим визитом в США
Грузия 16 сентября 22:16
Китай настроен отказаться от нового раунда торговых переговоров с США - СМИ
Китай 16 сентября 21:40
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник
Общество 16 сентября 20:48