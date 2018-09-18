Нигерия объявила о национальной катастрофе из-за наводнения

18 сентября 2018 13:51 (UTC+04:00)

Правительство Нигерии объявило о национальной катастрофе в четырех штатах из-за наводнения, унесшего жизни более 100 человек, сообщается в заявлении администрации президента страны в Twitter, передает РИА Новости.

"От лица главнокомандующего вооруженными силами Федеративной Республики Нигерия Мохаммада Бухари, я, генеральный директор национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMA) инженер Мустафа Майхаджа (Mustapha Maihaja), нижеследующим объявляю о национальной катастрофе в следующих штатах: Коги, Нигер, Анамбра и Дельта", — приводит издание слова Майхаджи.

Издание Africa News сообщает, что другие штаты будут находиться под наблюдением. Пять центров оказания помощи были открыты для проведения поисковых и спасательных операций.

Издание добавляет, что правительство выделило три миллиарда найр (около 8,2 миллиона долларов) на оказание медицинской помощи для людей, затронутых наводнениями в различных частях страны.

Ранее СМИ сообщали, что в результате наводнений в центральной и южной части страны погибли 100 человек. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на президента страны сообщило, что более 100 тысяч человек были вынуждены покинуть дома из-за наводнения в центральной части Нигерии.

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