Лидер Южной Кореи встретится с Трампом в Нью-Йорке

19 сентября 2018 12:37 (UTC+04:00)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин планирует встретиться в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом 24 сентября, сообщил журналистам в Сеуле представитель южнокорейской президентской администрации, передает РИА Новости.

"Встреча лидеров Республики Корея и США состоится 24 сентября", — сказал он.

Мун Чжэ Ин, принимая участие в сессии ГА ООН, встретится с Трампом, чтобы разъяснить итоги нынешнего межкорейского саммита в Пхеньяне.

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