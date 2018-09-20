Конгресс Перу проголосовал за вотум доверия правительству

Конгресс Перу в среду вечером проголосовал за вотум доверия правительству страны под руководством Сесара Вильянуэвы, трансляция заседания велась на сайте конгресса, передает РИА Новости.

За доверие кабинету министров проголосовали 82 депутата, против — 22, еще 14 воздержались.

Вопрос о доверии был вынесен на рассмотрение контролируемого оппозицией парламента по инициативе президента страны Мартина Вискарры. Дело в том, что исполнительная власть планирует провести серьезные политические и судебные реформы после громких коррупционных скандалов последнего времени.

Однако, по мнению исполнительных властей, эти реформы натолкнулись на серьезное противодействие законодателей. В случае если бы парламент отказал в доверии правительству, президент Вискарра должен был бы отправить кабинет в отставку, а затем сформировать новый состав кабинета, представив его на одобрение конгресса. Конгресс мог не утвердить его, тогда конституция позволяла бы Вискарре распустить парламент и назначить новые выборы.

Сам Вискарра уже прокомментировал итоги голосования. "Здесь нет ни победителей, ни побежденных. Сегодня выиграла лишь Перу", — написал президент в своем микроблоге в Twitter после голосования депутатов.

Коррупционный скандал разразился в Перу летом этого года. Он привел к отставке министра юстиции Сальвадора Эреси и главы верховного суда города Кальяо Вальтера Риоса. Также в судебной системе Перу было введено чрезвычайное положение. Причиной скандала стали опубликованные записи телефонных разговоров, в которых, предположительно, Эреси, Риос и еще несколько судей обсуждали с подозреваемыми перспективы изменить то или иное судебное решение.

Тогда же Вискарра предложил провести референдум по реформе судебной системы.

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