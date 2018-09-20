На севере Индии перевернулся автобус

20 сентября 2018 12:06 (UTC+04:00)

Автобус слетел в кювет и перевернулся на севере Индии, в результате погибли три человека, еще 55 пострадали, сообщает газета Hundistan Times со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь со среды на четверг в 30 км от города Чамба в штате Химачал-Прадеш.

"Водитель не справился с управлением на крутом повороте" — сообщила старший полицейский Моника Бхутунгру. Она отметила, что жертв могло быть гораздо больше, если бы не отбойник, который предотвратил падение автобуса в реку Рави.

Местные жители самостоятельно начали спасательную операцию еще до прибытия полиции. Пострадавшие были госпитализированы, семеро из них получили серьезные ранения.

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