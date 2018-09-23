Число погибших в столкновениях в Триполи выросло до 115 человек

23 сентября 2018 23:43 (UTC+04:00)

Число погибших в результате столкновений в ливийском Триполи увеличилось до 115 человек, 560 получили ранения. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление военного госпиталя при управлении по делам раненых в Триполи.

Ранее сообщалось о 66 погибших и 187 раненых.

"Военный госпиталь при управлении по делам раненых в Триполи объявил, что всего в столкновениях, которые вспыхнули в Триполи 26 августа, погибли 115 человек, 560 получили ранения", — пишет портал. По его данным, среди пострадавших 383 человека с ранениями тяжелой и средней тяжести, 177 с незначительными ранениями.

Столкновения между противоборствующими вооруженными группами начались в Триполи 26 августа. В конфликте принимают участие с одной стороны члены так называемой "Седьмой пехотной бригады", относящей себя к сформированному правительством национального согласия министерству обороны Ливии. Практически все бойцы бригады — выходцы из города Тархуна в нескольких десятках километров к юго-востоку от Триполи. Бойцам из Тархуны противостоят отряды, называющие себя "Суар Триполи" (революционеры Триполи), формально входящие в МВД правительства национального согласия. Члены "Суар Триполи" — выходцы из ливийской столицы.

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