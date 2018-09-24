Власти Венесуэлы задержали еще троих подозреваемых в покушении на Мадуро

24 сентября 2018 00:19 (UTC+04:00)

Венесуэльские власти задержали еще троих подозреваемых в организации августовского покушения на президента страны Николаса Мадуро. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Каракасе министр связи и информации латиноамериканской страны Хорхе Родригес.

"Утром в субботу, 22 сентября, органами безопасности Венесуэлы был пойман господин Хенриберт Эммануэль Ривас по кличке Морфей, непосредственно участвовавший в неудавшемся покушении на законного президента республики Николаса Мадуро", - сказал Родригес. Помимо Риваса была схвачена его жена Лисбет Эспосито и полковник в отставке Рамон Сантьяго Веласко Гарсиа. Как отметило Венесуэльское агентство новостей, власти считают Морфея одним из основных организаторов покушения.

Министр Родригес добавил, что в распоряжении следствия появились "многочисленные доказательства", указывающие на причастность оппозиционного депутата парламента Хулио Борхеса к случившемуся. В настоящее время член Национальной ассамблеи находится за границей.

Попытка убить главу государства с использованием беспилотников с грузом взрывчатки была совершена в Каракасе 4 августа. Она произошла в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президент и члены высшего руководства страны остались невредимы.

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