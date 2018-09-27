Глава МИД Марокко: в 2017 году в мире было совершено более 10 тыс. терактов

27 сентября 2018 06:11 (UTC+04:00)

Марокко выступает за долгосрочную стратегию, направленную на подрыв основ террористической и экстремистской идеологии. Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Магриб Араб Пресс, заявил в среду в Нью-Йорке министр иностранных дел и международного сотрудничества королевства Насер Бурита, выступая на министерской сессии Всемирного форума по борьбе с терроризмом (ВФБТ). Она проходит в рамках работы 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, в минувшем году зафиксировано снижение числа терактов в мире. "В 2017 году совершено 10900 терактов, что на 20% меньше, чем в 2016 году", - сообщил марокканский министр. "Их жертвами стали 18488 человек", - добавил он.

"Достигнуты значительные результаты, благодаря совместным действиям стран ВФБТ. Но это не означает, тем не менее, что все цели реализованы. Есть еще вызовы, которые предстоит преодолеть, - отметил Бурита. - В 2017 году 93% от общего числа терактов произошли в странах Ближнего Востока, Северной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, субсахарской Африки".

"Наш подход должен оставаться стратегическим, на долгосрочную перспективу, выходить за рамки территориальных побед для противодействия основам террористической и экстремистской идеологии, - продолжал Бурита. - Необходимо следить за тем, чтобы принимались эффективные меры против неправомерного использования интернета и социальных сетей как средств пропаганды экстремистских мыслей и вербовки террористов".

"Терроризм все больше и больше распространяется в различных регионах по причине возвращения, перемещения боевиков и членов их семей из зон конфликтов, - сообщил министр. - Нужно проявлять исключительную бдительность, принимая во внимание риски со стороны людей, занимающихся подстрекательством и вербовкой, ввиду экспансии существующих террористических и криминальных сетей, планирования и исполнения террористических актов".

"ВФБТ играет существенную роль в понимании динамики террористической активности, выработке эффективной политики и конкретных мер реагирования", - подытожил глава МИД Марокко.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мадуро попросил ООН провести расследование покушения на него
Другие страны 04:36
Ливан поддержал инициативы по возвращению сирийских беженцев
Арабские страны 26 сентября 20:48
Турция превратилась в мирового лидера – Эрдоган
Турция 26 сентября 17:17
Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил с де Мистурой вопросы сирийского урегулирования
В мире 26 сентября 11:32
Президент Египта заявил о наличии недостатков в деятельности ООН
Арабские страны 26 сентября 09:45
Королевские ВМС Марокко открыли огонь по лодке с мигрантами
Арабские страны 26 сентября 00:20
Лента новостей
Эрдоган: Политика санкций США в отношении Турции противоречит принципам партнерства
Турция 05:39
Главы МИД РФ, Ирана и Турции высказались за ускорение работы по конституции Сирии
В мире 05:18
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,2
Общество 05:01
Мадуро попросил ООН провести расследование покушения на него
Другие страны 04:36
Alibaba планирует создать первое «умное» шоссе в Китае
Китай 04:03
В Нью-Йорке началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении (ФОТО)
Политика 03:55
Правительство РФ рассчитывает увеличить объемы торговли с Китаем до $200 млрд к 2024 году
Россия 03:43
ЕС приветствует усилия Турции и России по Идлибу
Европа 03:15
Минэнерго Казахстана обеспечит рынок отечественными нефтепродуктами
Энергетика 02:46