Глава МИД Марокко: в 2017 году в мире было совершено более 10 тыс. терактов

Марокко выступает за долгосрочную стратегию, направленную на подрыв основ террористической и экстремистской идеологии. Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Магриб Араб Пресс, заявил в среду в Нью-Йорке министр иностранных дел и международного сотрудничества королевства Насер Бурита, выступая на министерской сессии Всемирного форума по борьбе с терроризмом (ВФБТ). Она проходит в рамках работы 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, в минувшем году зафиксировано снижение числа терактов в мире. "В 2017 году совершено 10900 терактов, что на 20% меньше, чем в 2016 году", - сообщил марокканский министр. "Их жертвами стали 18488 человек", - добавил он.

"Достигнуты значительные результаты, благодаря совместным действиям стран ВФБТ. Но это не означает, тем не менее, что все цели реализованы. Есть еще вызовы, которые предстоит преодолеть, - отметил Бурита. - В 2017 году 93% от общего числа терактов произошли в странах Ближнего Востока, Северной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, субсахарской Африки".

"Наш подход должен оставаться стратегическим, на долгосрочную перспективу, выходить за рамки территориальных побед для противодействия основам террористической и экстремистской идеологии, - продолжал Бурита. - Необходимо следить за тем, чтобы принимались эффективные меры против неправомерного использования интернета и социальных сетей как средств пропаганды экстремистских мыслей и вербовки террористов".

"Терроризм все больше и больше распространяется в различных регионах по причине возвращения, перемещения боевиков и членов их семей из зон конфликтов, - сообщил министр. - Нужно проявлять исключительную бдительность, принимая во внимание риски со стороны людей, занимающихся подстрекательством и вербовкой, ввиду экспансии существующих террористических и криминальных сетей, планирования и исполнения террористических актов".

"ВФБТ играет существенную роль в понимании динамики террористической активности, выработке эффективной политики и конкретных мер реагирования", - подытожил глава МИД Марокко.

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