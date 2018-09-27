Президент Македонии призвал к бойкоту референдума о переименовании страны

27 сентября 2018 22:12 (UTC+04:00)

Президент Республики Македония Гёрге Иванов заявил о намерении бойкотировать намеченный на 30 сентября референдум о государственном наименовании и обратился к гражданам с призывом последовать его примеру.

Об этом он заявил в четверг, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Запись речи политика доступна на сайте организации, пишет ТАСС.

"Как гражданин, я принял решение: 30 сентября я не пойду голосовать, - заявил он. - И я убежден, что вы, наши граждане, также примете это мудрое решение". Глава государства напомнил, что по закону участие в голосовании - "это право, а не обязанность", и что за бойкот нельзя привлечь к ответственности.

"В то время, как на референдуме 8 сентября 1991 года мы выбрали суверенитет и независимость, этот референдум 30 сентября может привести к состоянию зависимости и подчинения другой стране", - заявил Иванов. По его словам, в случае, если большинство участников поддержат вынесенное на суд народа предложение, "будет создана новая полусуверенная страна, с новым именем и новой внутренней и международной юридической сущностью", в то время, как "другие будут управлять образом жизни" граждан. "Только как суверенное государство она сможет стать защитником вашей свободы и человеческого достоинства", - подчеркнул президент.

Иванов добавил, что если референдум провалится, у властей появятся дополнительные возможности по обсуждению нового варианта выхода из кризиса в соответствии с международным правом. Он также обратился за поддержкой ко всем государствам, которые признали Македонию под ее нынешним именем, не менять свое решение и "поддержать ее на пути самоопределения".

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