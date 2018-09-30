На острове Сулавеси в Индонезии зафиксировано более 170 повторных толчков

Более 170 повторных толчков произошло на острове Сулавеси, где вечером 28 сентября было зафиксировано разрушительное землетрясение магнитудой 7,4 баллов. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в воскресенье официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

По его словам, "повторные толчки фиксировались разной силы, магнитуда некоторых из них превышала пяти". Он также отметил, что до сих пор не удается установить сообщение с некоторыми районами, в том числе Дунгала, где проживает не менее 300 тыс. человек и где находился эпицентр подземных толчков. Представитель агентства также рассказал, что "вторые сутки не удается восстановить электроснабжение и связь".

По последним данным, только в одном городе Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси) число погибших превысило 400 человек, еще свыше 540 получили ранения. Мощное землетрясение стало причиной возникновения цунами, высота волн во время которого превышала три метра.

Однако местные власти через 30 минут после первых толчков отменили угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии. В это время на одной из набережных города находились несколько сот местных жителей, которые готовились отмечать национальный праздник. Их судьба до сих пор не известна, признают спасатели.

Министр транспорта страны Буди Кариа Сумади сообщил, что в воскресенье возобновляется работа международного аэропорта в Палу, который был закрыт два дня назад из-за частичного разрушения взлетно-посадочной полосы и обрушения башни управления полетами. Как ожидается, в воскресенье в административный центр, расположенный в 1,5 тыс. км от столицы, прибудет президент страны Джоко Видодо.

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