Почти 50 человек пострадали в Японии из-за тайфуна "Трами"

30 сентября 2018 07:01 (UTC+04:00)

По меньшей мере 47 человек пострадали в Японии из-за тайфуна "Трами", который в настоящее время приближается к западной части страны. Об этом, как передает ТАСС, в воскресенье сообщило общественное телевидение NHK.

По последним данным, почти 500 тыс. жилых домов на юге и юго-западе Японии остаются без света по вине непогоды. Местные метеорологи ожидают шквальные порывы ветра скоростью до 60 км/ч и ливневые дожди и призывают местных жителей не выходить из своих домов. Десятки тысяч человек в горных районах получили рекомендацию об эвакуации в связи с угрозой возникновения оползней.

Две взлетно-посадочные полосы аэропорта Кансай на западе страны были закрыты до утра понедельника в связи с тайфуном "Трами". Было также остановлено и паромное сообщение на юге и юго-западе страны.

Тайфун "Трами" приближается к западному региону страны Кансай, ожидается, что центрального района Канто он достигнет к вечеру воскресенья.

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