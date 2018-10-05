Венесуэла создала миграционную полицию

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в пятницу о начале работы миграционной полиции, сообщает РИА Новости.

"Родилась миграционная полиция, чтобы сохранить безопасность граждан и миграционный контроль, как это действует в других странах, где эта служба является административной", - заявила Родригес в эфире государственного телевидения.

По ее словам, миграционная полиция будет работать в 72 пунктах пограничного пропуска на границах, в портах и аэропортах.

Также вице-президент назвала новую стоимость получения загранпаспорта, которая теперь привязана к криптовалюте "петро". Стоимость нового паспорта составит 2 "петро", или 7,2 тысячи суверенных боливаров. Продление паспорта обойдется в 3,6 тысячи боливаров, или 1 "петро". Криптовалюта Венесуэлы будет использоваться при оплате паспортов с 1 ноября. Стоимость "петро" привязана к цене барреля венесуэльской нефти и составляет порядка 60 долларов США.

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