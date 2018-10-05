Венесуэла создала миграционную полицию

5 октября 2018 22:21 (UTC+04:00)

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в пятницу о начале работы миграционной полиции, сообщает РИА Новости.

"Родилась миграционная полиция, чтобы сохранить безопасность граждан и миграционный контроль, как это действует в других странах, где эта служба является административной", - заявила Родригес в эфире государственного телевидения.

По ее словам, миграционная полиция будет работать в 72 пунктах пограничного пропуска на границах, в портах и аэропортах.

Также вице-президент назвала новую стоимость получения загранпаспорта, которая теперь привязана к криптовалюте "петро". Стоимость нового паспорта составит 2 "петро", или 7,2 тысячи суверенных боливаров. Продление паспорта обойдется в 3,6 тысячи боливаров, или 1 "петро". Криптовалюта Венесуэлы будет использоваться при оплате паспортов с 1 ноября. Стоимость "петро" привязана к цене барреля венесуэльской нефти и составляет порядка 60 долларов США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Венесуэле при столкновениях с нацгвардией убиты девять предполагаемых преступников
В мире 16 ноября 2017 10:44
Главы МИД стран Союза южноамериканских наций обсудят ситуацию в Венесуэле 12 марта
Другие страны 7 марта 2014 20:56
Каприлеса ждет тюрьма - министр правительства Венесуэлы
Другие страны 24 апреля 2013 05:55
Лента новостей
Франция вступила в контакт с властями КНР по поводу пропавшего главы Интерпола
Европа 23:08
Очень вкусно! В Баку представлены уникальные блюда Иреванской кухни (ФОТО)
Культура 23:06
Бактрансагентство будет привлекать к ответственности нарушающих правила стоянки и парковки
Общество 22:52
В Индии фургон с паломниками упал в ущелье
Другие страны 22:25
В Китае утечка угарного газа на электростанции унесла жизни пяти человек
Китай 21:58
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 21:55
BMW отзывает 467 машин Mini Countryman в России
Россия 21:24
В Азербайджане обнародованы виды запрещенной для ловли рыбы
Общество 20:57
Позицию Затулина можно назвать армянским лоббизмом - Афлатун Амашев
Политика 20:42