По меньшей мере 11 человек погибли при землетрясении у берегов Гаити

7 октября 2018 10:01 (UTC+04:00)

Не менее 11 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Гаити, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Также сообщается о разрушении зданий. На место была отправлена группа по ликвидации последствий стихийных бедствий, заявил представитель правительства Эдди Джексон.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Гаити. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах от населенного пункта Ти Пор-де-Пе в северо-западной части Гаити. Очаг залегал на глубине порядка 15 километров.

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