Кандидат в президенты Бразилии пообещал приватизировать госкомпании

Ультраправый кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару, вышедший во второй тур выборов, обещает приватизировать в случае победы государственные компании, сообщает РИА Новости.

"Уменьшить число министерств. Ликвидировать и приватизировать государственные компании… Политика – на службе бразильцев", — написал Болсонару в своем микроблоге в Twitter.

По итогам обработки 99,99% голосов новый глава Бразилии будет определен во втором туре выборов, в который вышли кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару с 46% и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад, получивший 29,3%. Второй тур состоится 28 октября.

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