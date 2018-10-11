Еще три землетрясения произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи (ОБНОВЛЕНО)

11 октября 2018 02:42 (UTC+04:00)

Еще три землетрясения магнитудой 6,3, 5,9 и 5,7 произошли у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 20.59 по времени UTC приблизительно в 49 километрах к юго-востоку от Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 48,9 километра. После произошло землетрясение магнитудой 5,9 в 21.13 по времени UTC в 117 километрах к юго-востоку от Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 37,4 километра.

Впоследствии USGS сообщила еще об одном землетрясении магнитудой 6,3, произошедшем в 22.00 по времени UTC в 93 километрах к юго-западу от города Кокопо, очаг залегал на глубине 123,7 километра.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее USGS сообщила о землетрясении магнитудой 7,0 у берегов Папуа-Новой Гвинеи.

02:38 (GMT+4) Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 124 километрах к востоку от города Кимбе, располагающегося на северо-востоке страны. Очаг залегал на глубине 39,5 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

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