В Сомали 16 человек погибли в результате двух взрывов

Жертвами двух взрывов, произошедших в городе Байдабо на юго-западе Сомали, стали 16 человек, около 20 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс со ссылкой.



Сообщается, что первый взрыв прогремел в ресторане, расположенном недалеко от главной улицы города, второй взрыв произошел в кафе. По данным агентства, взрывные устройства привели в действие террористы-смертники.

"Подтвержденное число жертв двух взрывов составляет 16 человек, около 20 пострадали, некоторые из них получили серьезные ранения", - заявил представитель полиции Абудулахи Мохамед.