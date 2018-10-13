В Сомали 16 человек погибли в результате двух взрывов

Жертвами двух взрывов, произошедших в городе Байдабо на юго-западе Сомали, стали 16 человек, около 20 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс со ссылкой.
Сообщается, что первый взрыв прогремел в ресторане, расположенном недалеко от главной улицы города, второй взрыв произошел в кафе. По данным агентства, взрывные устройства привели в действие террористы-смертники.
"Подтвержденное число жертв двух взрывов составляет 16 человек, около 20 пострадали, некоторые из них получили серьезные ранения", - заявил представитель полиции Абудулахи Мохамед.
По данным полиции, в результате первого взрыва погибли семь человек, в результате второго - девять. Отмечается, что взрывы прогремели в наиболее посещаемых заведениях города, число жертв может возрасти.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Правила использования материалов