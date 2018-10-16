Следующий саммит "Восточного партнерства" может пройти в 2020 году - Еврокомиссар

16 октября 2018 08:45 (UTC+04:00)

Следующий саммит Евросоюза и стран программы "Восточное партнерство" (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) может пройти в 2020 году. Об этом заявил в понедельник журналистам еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан по итогам встречи ЕС с главами МИД шести стран в Люксембурге, сообщает ТАСС.

"Вероятнее всего, что он пройдет в 2020 году. Но мы еще обсуждаем это", - сказал Хан.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что в следующем году ЕС и "восточные партнеры" будут отмечать десятилетие программы в Брюсселе. "Это была хорошая возможность подтвердить нашу приверженность и подготовиться к десятилетней годовщине в 2019 году, а также подвести итоги реализации "20 задач к 2020 году", - сказала она.

Многосторонняя программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдавией и Украиной.

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