Япония и КНДР провели секретные переговоры в начале октября

Секретные переговоры между представителями разведывательных органов Японии и Северной Кореи прошли в начале октября в Монголии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве.

В Улан-Баторе 6-8 октября проходили секретные переговоры между Сигэру Китамурой, который сейчас отвечает при правительстве Японии за дела разведки, и Ким Сон Хе из отдела Единого фронта Трудовой партии Кореи – органа, который занимается разведкой и сбором информации в Северной Корее. Темой встречи стала проблема возвращения на родину японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами в 1970-80 гг и насильно удерживаемых в этой стране, а также вопросы возможного саммита лидеров Японии и Северной Кореи.

Предыдущая секретная встреча представителей разведорганов Японии и Северной Кореи прошла в июле во Вьетнаме. Активизацию контактов представителей спецслужб двух стран связывают со сложностью наведения мостов между министерствами иностранных дел при условии отсутствия дипломатических отношений между Токио и Пхеньяном.

"Я слышал, что речь шла о способах решения проблемы японских заложников", — сообщил агентству источник в правительстве. Выяснилось также, что на прошлых переговорах КНДР признала, что Минору Танака, чье присутствие в своей стране Северная Корея до сих пор отрицала, действительно въезжал в страну. Япония считает Минору Танаку одним из своих похищенных граждан.

А также стало известно, что Япония намерена учредить в Пхеньяне специальное бюро для налаживания связей и контактов для решения проблемы удерживаемых японских граждан. Вероятно, на переговорах в октябре Китамура пытался выяснить местонахождение Минору Танаки. До сих японское правительство скрывало как факт того, что ему стало известно от северокорейской стороны о въезде Танаки в КНДР, так и намерение открыть контактный офис в Пхеньяне.

Сигэру Китамура, выходец из Управления полиции Японии, занимается сбором и анализом информации о внутри- и внешнеполитической ситуации и общественных тенденциях, пользуется особым доверием премьер-министра Синдзо Абэ. Его визави на переговорах была Ким Сон Хе из Единого фронта Трудовой партии Кореии – разведывательного органа, который в основном ведет разработки по Южной Корее. Его возглавляет "правая рука" Ким Чен Ына, заместитель Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль.

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