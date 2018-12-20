КНДР потребовала от США устранить ядерную угрозу республике

20 декабря 2018 12:07 (UTC+04:00)

КНДР привержена делу денуклеаризации Корейского полуострова и ожидает от США устранения своей ядерной угрозы республике. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении северокорейского агентства ЦТАК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вашингтон должен прекратить угрожать КНДР ядерным оружием. Денуклеаризация Корейского полуострова предусматривает ликвидацию оружия массового уничтожения не только на севере полуострова, но и на его юге", - подчеркнуло ЦТАК, имея в виду дислоцированные в Южной Корее американские войска, предоставившие этой стране свой "ядерный зонтик".

КНДР отвергает призыв США к "односторонней денуклеаризации" и требует от Вашингтона отказаться от "иллюзии", что ему удастся заставить республику отказаться от ядерного оружия путем "давления и угроз", говорится в заявлении ЦТАК.

Со своей стороны США считают, что санкции в отношении КНДР могут быть сняты только после полной и подтвержденной денуклеаризации страны. "Мир остается единым в обеспечении соблюдения и осуществления санкций Организации Объединенных Наций до окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи", - заявил в среду заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Роберт Палладино.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что "облегчение санкций последует за денуклеаризацией". "И чем скорее Северная Корея проведет денуклеаризацию, тем скорее санкции могут быть сняты", - резюмировал представитель внешнеполитического ведомства США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В МИД КНР считают, что народ Сирии должен сам определить будущее своей страны
Китай 12:03
На поверхности Марса впервые установили сейсмометр
США 11:55
Индексы бирж материкового Китая упали на фоне повышения ставки ФРС США
Китай 10:18
Сенаторы США опасаются, что вывод войск из Сирии приведет к усилению позиций РФ и Ирана
США 10:01
Помпео и Чавушоглу обсудили по телефону вывод войск США из Сирии
Турция 08:50
Белый дом будет противостоять решениям судов, отстаивая свое мнение в отношении мигрантов
США 08:21
Лента новостей
В Туркменистане ведется строительство завода по производству сахара
Бизнес 13:49
Рынок страхования Азербайджана сохраняет рекордные темпы роста
Финансы 13:42
Объем перевалки грузов через порты Турции превысил 300 млн тонн – министерство
Бизнес 13:40
Завтра в Баку будет дождливо
Общество 13:23
Казахстанская страховая компания объявила тендер
Тендеры 13:17
Шедевры художников в подземном переходе Бакинского метро восхитили пассажиров (ФОТО)
Социум 13:16
МВФ: Развитие экономики Азербайджана поможет нейтрализовать для Грузии негативный эффект от девальвации турецкой лиры
Бизнес 13:15
Русдрама имени Самеда Вургуна - 98 знаков качества (ФОТО)
Культура 13:09
В Азербайджане до 93% учащихся обучается на родном языке - министр
Общество 13:05