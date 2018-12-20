КНДР потребовала от США устранить ядерную угрозу республике

КНДР привержена делу денуклеаризации Корейского полуострова и ожидает от США устранения своей ядерной угрозы республике. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении северокорейского агентства ЦТАК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вашингтон должен прекратить угрожать КНДР ядерным оружием. Денуклеаризация Корейского полуострова предусматривает ликвидацию оружия массового уничтожения не только на севере полуострова, но и на его юге", - подчеркнуло ЦТАК, имея в виду дислоцированные в Южной Корее американские войска, предоставившие этой стране свой "ядерный зонтик".

КНДР отвергает призыв США к "односторонней денуклеаризации" и требует от Вашингтона отказаться от "иллюзии", что ему удастся заставить республику отказаться от ядерного оружия путем "давления и угроз", говорится в заявлении ЦТАК.

Со своей стороны США считают, что санкции в отношении КНДР могут быть сняты только после полной и подтвержденной денуклеаризации страны. "Мир остается единым в обеспечении соблюдения и осуществления санкций Организации Объединенных Наций до окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи", - заявил в среду заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Роберт Палладино.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что "облегчение санкций последует за денуклеаризацией". "И чем скорее Северная Корея проведет денуклеаризацию, тем скорее санкции могут быть сняты", - резюмировал представитель внешнеполитического ведомства США.

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