Выпуск нержавеющей стали в мире за 9 месяцев вырос на 10%

21 декабря 2018 09:00 (UTC+04:00)

Мировой объем выплавки нержавеющей стали в январе-сентябре 2018 года возрос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 39,104 млн тонн, при этом производство увеличилось во всех регионах, сообщается в пресс-релизе Международного форума нержавеющей стали (International Stainless Steel Forum, ISSF), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно документу, за указанный период в Азии (без учета Китая и Южной Кореи) выплавка нержавеющей стали возросла на 4,9% - до 6,212 млн тонн, в то время как непосредственно Китай нарастил производство на 8,5% - до 20,747 млн тонн.

В Европе выплавка увеличилась на 1,6% - до 5,638 млн тонн, в США - на 4%, до 2,183 млн тонн.

В других регионах (Бразилия, РФ, ЮАР, Южная Корея и Индонезия) прирост составил 52,1% - до 4,324 млн тонн.

Как сообщалось, выпуск нержавеющей стали в мире в 2017 году увеличился на 5,8% по сравнению с 2016 годом - до 48,081 млн тонн. При этом производство выросло во всех странах и регионах. Существенный подъем был отмечен в США - на 11%, до 2,754 млн тонн.

Производство нержавеющей стали в Центральной и Восточной Европе увеличилось на 1,3% - до 7,377 млн тонн, в Азии (без учета Китая и Южной Кореи) - на 4,5%, до 8,030 млн тонн.

Китай в прошлом году увеличил производство на 4,7%, до 25,774 млн тонн.

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